İDDEF'ten Azerbaycan'a destek

İSTANBUL - İDDEF'in dünyanın dört bir yanındaki medreselerinde eğitim alan talebeler ve görevli hocalar, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında gösterdiği mücadelenin başarılı olabilmesi için dua etti.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun dünyanın dört bir tarafında bulunan medreselerinde, Ermenistan'ın saldırılarına karşı mücadele eden ve işgal ettiği topraklardan çıkması için operasyon gerçekleştiren Azerbaycan için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2'nci Abdülhamid Camii'nde Azerbaycan'da şehit olan asker ve vatandaşlar için hatim okundu. Kenya, Somali, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer ve Pakistan gibi ülkelerde de Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak, kağıtlara yazılan "Allah'ım Azerbaycanlı Müslüman kardeşlerimize yardım et ve düşmanlarına karşı muzaffer eyle" ifadeleriyle Azerbaycan'a destek verildi.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, kardeşlerimizin yaşadığı sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden üzmüştür. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ve Yukarı Karabağ'daki ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığımız gibi, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında gösterdiği mücadelenin de muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde Fetih Suresi okuyarak, dua ediyoruz. Dualarımızın kardeşlerimiz üzerinde adeta bir kalkan olduğuna inanıyoruz. Ermenistan'ın kalleş saldırısında şehit olan kardeş Azerbaycan vatandaşlarına ve askerlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Millet olarak Azerbaycan'ın her anlamda yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. İDDEF olarak her zaman yeryüzünün her köşesindeki kardeşlerimize ve mazlumlara sahip çıkacağımızı dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyoruz. Allah Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı