İDDEF'ten ABD'nin sözde barış planına tepki

13.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:28

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

İDDEF'ten yapılan açıklamada; federasyonun 32 ülkede bulunan 62 medresesindeki öğretmen ve öğrencilerinin, ABD ve İsrail tarafından açıklanan sözde barış planına karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, Kudüs'ün Müslümanların imani meselesi olduğunu ifade ederek, Filistin'i ve Kudüs'ü sözde barış planıyla işgal etmek isteyenlere karşı Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içinde tepki gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin'in yıllardır işgal, zulüm ve acı içinde olduğuna vurgu yapan Turan, "İsrail'in kara, deniz ve havadan abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde kardeşlerimiz yoksulluk içinde yaşıyor. Filistinli kardeşlerimizin başta sağlık olmak üzere su, gıda ve yoksulluk krizi gün geçtikçe büyüyor. İDDEF olarak, hayırseverlerin bağışlarıyla Kurban bayramı, yıl içindeki kurban bağışları ve gıda destekleri, ramazanda iftar, gıda yardımları ve talebelere yaptığımız yardımların yanı sıra tüm yıl boyunca insani yardım çalışmalarıyla kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Orta Doğu'nun zulüm ve yoksulluk içindeki ülkesi Filistin'de İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarımıza tüm özverimiz ve gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA