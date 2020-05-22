İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu

İDDEF, 'İyiliğe dokun' temasıyla hayırseverlerin bağışlarını Ramazan öncesinde başlayarak Ramazan ayı boyunca Türkiye ve 33 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu
22.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:39

İDDEF, 'İyiliğe dokun' temasıyla hayırseverlerin bağışlarını Ramazan öncesinde başlayarak Ramazan ayı boyunca Türkiye ve 33 ülkedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 'İyiliğe Dokun' sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde yüz binlerce gerçek ihtiyaç sahibi ailenin yüreğine iyilikle dokundu. İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 106 bölgede eğitim gören ilim talebeleri ve ihtiyaç sahiplerine teslim ettiğini açıkladı.

280 bin kişiye iftar verildi

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Bu yılki Ramazan çalışmaları 'İyiliğe Dokun' sloganı ve hayırseverlerin emanetleri yoksul kimselere teslim edilerek tamamlandı. Ramazan'ın bereketi dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kimseler ile medreselerde hafızlık ve Şer-i İlimler okuyan talebelere ulaştırıldı. Ramazan ayında koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden planladığımız çalışmalarla ülkemize ve yılın tüm günleri sahada olan yerel görevlilerimizle hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımları mazlum ve mağdur ülkelerdeki kardeşlerimize ulaştırarak ümmet coğrafyasına iyilik taşındı. Bu kapsamda Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı yardımları ulaştırıldı. 33 ülke 106 bölgede 24 bin aileye kumanya, 280 bin kişiye iftar verildi, 36 bin kişiye ise hayırseverlerin zekat, fitre ve fidye bağışları teslim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medreselerde eğitim alan talebelere, yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye edilerek bayramın mutluluğu yaşatıldı." denildi.

Acil kriz bölgelerine ağırlık verildi

Suriye, Yemen ve Gazze gibi iç savaş ve yoksullukla mücadele edilen ülkelerde Ramazan ayı çalışmalarına ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "Acil kriz bölgelerinde yıl boyu devam eden yardımlar bu Ramazan da sürdürüldü ve 90 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıtıldı. Suriye İdlib'de çadır kentlerde ve inşa ettiğimiz briket evlerde Ramazan'ı geçiren mazlum ailelere sıcak yemek ikram edilirken, İç savaşla birlikte açlık ve hastalığın büyük bir krize dönüştüğü Yemen'de yıl boyu devam eden yardımlar Ramazan ayında da sürdürüldü. Engelli, mülteci ve yetim 4 bin aileye kumanya yardımı yapıldı ve iftarlık yemek ikram edildi. Abluka altındaki Gazze'de ise mazlum aileler unutulmadı; zekat ve fitreler teslim edildi. Ramazan çalışmaları Suriye, Yemen ve Gazze gibi bölgelerde büyük zorluk içinde yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimize büyük sevinç yaşattı. Batı Afrika ülkesi Gine'de ise 4 bin aileye kumanya dağıtılırken, koronavirüs nedeniyle toplu iftarlar sadece Bangladeş, Burkina Faso, Mali, Kamerun'da yapıldı. Diğer ülkelerde mazlum, mülteci ve muhtaç ailelere iftarlık sıcak yemek ikram edildi." ifadeleri kullanıldı.

159 su kuyusu açıldı, 6 kalıcı eserin temelleri atıldı

Suyun dünyanın her yerinde hayati rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde hem kişisel temizlik hem de içme suyu olarak suyun önemine bir kez daha şahit oluyoruz. Bu kapsamda yıl boyu olduğu gibi Ramazan'da da susuzluk yaşayan ve kirli suları içmek zorunda kalan kimseler için "Damlaya Damlaya Umut Olur" kampanyası kapsamında Afrika ve Asya ülkelerinde 159 su kuyusu açıldı. Nihai amacımız eğitim olarak hayırseverlerin desteğiyle Fildişi, Bangladeş, Burkina Faso ve Kenya'da 4 mescid ve 2 medresenin temelleri atılarak inşasına başlandı. Yıl boyunca İslami eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle birlikte mescit, medrese, su kuyuları, acil yardım ve kurban gibi hizmet alanlarında projelerimizi sürdüreceğiz. Koronavirüs nedeniyle dokunmamamız gereken birçok şey varken hayırseverler Ramazan ayında gönülden iyiliğe dokundu. İhtiyaç sahiplerini sevindiren bağışçılarımıza teşekkür ederiz." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Onur Saylak İrem Derici Hande Ataizi Acun Ilıcalı
Spor Neymar Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünya'da iyiliğe dokundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 16:39:56. #1.14#
title