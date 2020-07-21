İDDEF, pandemiye rağmen Kurban bereketini paylaşacak
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İDDEF, pandemiye rağmen Kurban bereketini paylaşacak

İDDEF, tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgınına rağmen hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları 33 ülke 253 bölgede keserek, gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğini açıkladı.

İDDEF, pandemiye rağmen Kurban bereketini paylaşacak
21.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:50

İDDEF, tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgınına rağmen hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları 33 ülke 253 bölgede keserek, gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğini açıkladı.

2020 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede mazlum, mağdur ve yoksul kimselere ulaşacak. Yapılan açıklamada; bu yılki vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini küçükbaş için 700 lira, büyükbaş hisse bedelini de 600 lira olarak belirleyen İDDEF, kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye'den ekiplerini gönderecek. Pandemi vakalarının yoğun olduğu ülkelerde ise yerel görevlileri kesim ve dağıtım çalışmalarını yerine getirecek.

İDDEF'ten Kurban Bayramı organizasyonu ile ilgili yapılan açıklamada, "11 yıldır olduğu gibi bu yıl da yolumuzu gözleyen mazlum ve mağdur coğrafyalarda kurban organizasyonunu güven ve titiz bir çalışma içinde gerçekleştireceğiz. Ümmetin bir araya geldiği organizasyon olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala elbette ki kovid-19 nedeniyle sağlık yönünden hassas bir kurban programı olacak. Türkiye'den vaka sayısının düşük olduğu ve normalleşme süreciyle sefer başlatılan ülkelere gidecek ekiplerimiz ve ülkelerdeki yerel görevlilerimiz ile hiçbir aracı kurumla çalışmadan İslami usul ve kaidelere göre kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını yapacağız. Yol, elektrik ve su olmayan bölgelerde de yapılan kesim ve dağıtım zorluğuna bu yıl pandemi de eklenmesine rağmen ümmetin emanetlerini omuzlarımıza yükleyerek çıktığımız bu yolculukta bereket ve sevgiyle kurbanları ulaştıracağız. Dayanışma ruhuyla birlikte din kardeşliğimizi pekiştirerek coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa edeceğiz." denildi.

Kurban alımlarının yapıldığı ve etlerin teslim edileceği ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, "Ümmet nişanesi ve hediyesi olarak gördüğümüz kurbanlıkları her yıl olduğu gibi yine 2 ay öncesinden alımlarına başlayıp kriterlere uygun olarak titizlikle seçtik, veteriner kontrolünden geçirdik ve küpeleme işlemlerini sağladık. Hem kurban organizasyonunda görev alan hem de önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahipleri için kovid-19 önlemlerini aldık. Kurbanlıkları hangi ülkelerde ve bölgelerde kimlerin keseceğini, kimlerin kurban sahiplerini okuyacağını, kimlerin eşit parça haline getirerek dağıtacağını belirledik ve etlerin verileceği ihtiyaç sahibi listelerini hazırladık. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından bağışçılarımıza SMS göndereceğiz ve web sitemizden kurbanlarının nerede kesildiğini öğrenebilecekler. Gönül coğrafyamızda, kardeşliğin sevinç ve tebessümlerle hayat bulduğu en güzel zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'nda siz de kurbanınızı kardeşinizle paylaşarak bu mutluluğa ortak olabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

İDDEF, 2020 yılı yurt dışı kurban programında küçükbaş kurban bedelini 700 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 600 lira olarak belirlerken, kurban bağışları iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da ilgili telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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