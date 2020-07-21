İDDEF, pandemiye rağmen 33 ülkede kurban organizasyonu yapacak İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları 33 ülke, 253 bölgedeki mazlum, mağdur ve yoksul kimselere ulaştıracak.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları 33 ülke, 253 bölgedeki mazlum, mağdur ve yoksul kimselere ulaştıracak.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla gerçekleşecek bu yılki yurt dışı kurban organizasyonu, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkeyi kapsıyor.

Bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini küçükbaş için 700 lira, büyükbaş hisse bedelini de 600 lira olarak belirleyen İDDEF, Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye'den ekiplerini gönderecek. Pandemi vakalarının yoğun olduğu ülkelerde ise yerel görevliler kesim ve dağıtım çalışmalarını yerine getirecek.

İslami usul ve kaidelere göre kesilecek kurbanlar, belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 2 ay öncesinden alımlarına başlayıp kriterlere uygun olarak titizlikle seçilen kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçirildi ve küpeleme işlemleri yapıldı.

Hem kurban organizasyonunda görev alan hem de önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahipleri için Kovid-19 önlemleri de alındı. Kurbanlıkları hangi ülkelerde ve bölgelerde kimlerin keseceği, kimlerin kurban sahiplerini okuyacağını, kimlerin eşit parça haline getirerek dağıtacağı belirlendi ve etlerin verileceği ihtiyaç sahibi listeleri de hazırlandı.

Kesimin ardından bağışçılar, SMS ve İDDEF'in internet sitesinden kurbanlarının nerede kesildiğini öğrenebilecek.

Kaynak: AA