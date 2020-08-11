İDDEF, Nijerya'da 132 su kuyusu açtı
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İDDEF, Nijerya'da 132 su kuyusu açtı

İDDEF, susuzluk ve kirli suyla mücadele eden Nijerya'da hayırseverlerin desteğiyle binlerce ihtiyaç sahibini temiz suyla buluşturdu.

İDDEF, Nijerya'da 132 su kuyusu açtı
11.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:34

İDDEF, susuzluk ve kirli suyla mücadele eden Nijerya'da hayırseverlerin desteğiyle binlerce ihtiyaç sahibini temiz suyla buluşturdu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2017 yılından bu yana Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaptığı eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında 132 su kuyusu açtı. Su kuyularını başta Kano eyaleti olmak üzere farklı şehirlerde ve kırsal yerleşim yerlerinde açan İDDEF, Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Nijerya'da 3 kişiden 1'i temiz suya erişemiyor

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Afrika'nın en fakir ve en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden olan Nijerya'da bağışçılarımızın desteğiyle İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürürken, 3 kişiden 1'inin temiz suya erişemediği ülkede hayırseverlerin desteğiyle su kuyusu açma çalışmalarına devam ediyoruz. Kalıcı eser ve sürdürülebilirlik ilkesiyle çalıştığımız Nijerya'da 2017 yılından bu yana sondaj yöntemiyle 132 su kuyusu açtık. Açılan su kuyularımızın yarısını 17 milyon nüfusa sahip Kano eyaletinin suya ihtiyacı olan mahalleleri ile özellikle medrese ve mescit yanında hizmete sunduk. Böylece su şebekesinin bulunmadığı şehirde açtığımız su kuyularının olduğu bölgelerde yaşayan insanların kirli su içme ve su satın alma zorunluluğu sona ermiş oldu. Kırsal bölgelerde açılan kuyuları ise genellikle temiz suya çok ihtiyacı olan ve su için büyük zorluklarla yüzleşen köylerde yine köyün merkezinde bulunan mescitlerin yanına açtık. Su kuyusu açtığımız yerlerde kız ve erkek çocukları ile kadınların su bulmak ve taşımak için kilometrelerce yol kat etmeleri sona ererken, temiz ve sağlıklı suyu evlerine taşıyorlar" denildi.

Tifo ve dizanteri hastalıkları azaldı

Nijerya'nın yarınları için mescit ve medrese gibi kalıcı eserler ile birlikte su kuyuları inşa edildiği belirtilen açıklamada, "Özellikle kırsal bölgelerde temiz suya erişimde çok daha büyük zorluklar yaşanıyor. İDDEF olarak, 2018 yılında su kuyusu açtığımız Gazewa bölgesi Yanhudu köyünde daha önce insanlar tifo ve dizanteri riski olan bataklık halini almış çukurdan su almak ve içmek zorunda kalıyordu. Bizzat ekiplerimizin inceleme ve denetimlerde bulunduğu köyde yaşayan insanlar iki yıldır içme, temizlik ve ibadet ihtiyaçlarını kuyudan sağlanan temiz suyla gideriyor. Terör nedeniyle zorluk içinde olan ve 45 milyon çocuğun çatışma bölgesinde yaşadığı Nijerya'da, Müslüman neslin ülkedeki fakirlik nedeniyle ulaşamadığı en önemli ihtiyaç olan eğitim ve insani yardımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İDDEF, su sorununun çözümü için hayırseverlere aracı olarak Afrika'da su kuyuları açmaya devam ediyor. Bir damla su milyonlarca insanın temiz ve içilebilir su ile buluşmasını sağlayacak pınarlara dönüşüyor. Suyu kuyusu açmaya destek olmak isteyenlerin SU KUYUSU yazıp 7230'a SMS göndererek de 10 TL katkıda bulunabileceği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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