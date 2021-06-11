İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
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İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İDDEF, 2021 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 40 ülkede gerçekleştirerek, vekalet yoluyla emanet aldığı kurbanların etlerini yoksul kimselere dağıtacak.

İDDEF, 2021 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 40 ülkede gerçekleştirerek, vekalet yoluyla emanet aldığı kurbanların etlerini yoksul kimselere dağıtacak.

Yurt dışı kurban organizasyonunu 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' sloganıyla 40 ülke 264 bölgede gerçekleştirerek mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin sofrasına kurban bereketini taşıyacağı belirtilen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelinin küçükbaş kurban 800 lira, büyükbaş hisse kurbanın ise 700 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "12 yıldır güven ve şeffaflık içinde sürdürdüğümüz yurt dışı kurban organizasyonumuzu bu yıl da 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' sloganıyla ümmet coğrafyasında gerçekleştireceğiz. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülkelere gidecek ekiplerimiz ve yerel görevlilerimizle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını 40 ülke 264 bölgede yapacağız. Mülteci kampları ve savaş bölgelerinde de kurban çalışmamızı ön planda tutarak Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde kurban kesip, etlerini dağıtacağız. Yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ülkelerin ücra bölgelerine dahi ulaşmaya çalışarak, kardeşiyle kurbanını paylaşan her bir bağışçımızın emanetini tek tek teslim edeceğiz" denildi.

Kurbanlıkların 2 ay önceden satın alınmaya başlanarak veteriner kontrolünden geçirildiği, ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği belirtilen açıklamada, "Yurt dışı küçükbaş ve büyükbaş hisse bedellerimizin uygun olması ve döviz hareketliliğinden etkilenmemesi için ülkelere giden saha ekiplerimiz ve oradaki görevlilerimiz ile emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz anlayışla kurbanlıkları titizlikle seçip satın alıyoruz. Bağışçılarımızın vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları, bayramın ilk günü başlamak üzere İslami usul ve kaidelere göre keserek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi veriyor ve imkanlar dahilinde kurban kesimlerini video ile kayıt altına aldırıyoruz. Ekiplerimiz ve yerel görevlilerimiz nezaretinde kesilip eşit olarak pay edilen kurban etlerini önceden tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine ve medrese talebelerimizin yoksul ailelerine dağıtıyoruz. Bağışçılarımız, web sitemiz üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebiliyor. Yurt dışında kurban kesmek isteyen tüm hayırseverlerimiz binlerce kilometre ötelerde kurban bereketini yaşatabilir, paylaşma ve dayanışma duygularıyla ümmet bilincini pekiştirerek, kardeşlerine umut olabilir. Kurban bağışları iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
İDDEF, Kurban'da 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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