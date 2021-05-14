İDDEF, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinlilere tıbbi malzeme ve kumanya desteğinde bulundu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için başlattığı acil yardım çalışması kapsamında bölgeye gıda, tıbbi malzeme ve kumanya ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için başlattığı acil yardım çalışması kapsamında bölgeye gıda, tıbbi malzeme ve kumanya ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ramazanın son günlerinde işgal altındaki Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'ndaki baskını, gerçek ve plastik mermilerle saldırılarının ardından bölgeye yardım çalışması başlatıldı.

Ekipler, hayırseverlerin desteği ve Kudüs'e uzattığı yardım eliyle Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara ve civarındaki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram etti.

İsrail'in, Kudüs'ün ardından Gazze'de başlattığı saldırılarda evleri yıkılan, korkudan evlerine giremeyen ailelerin de yardımına koşan ekipler, yıkımın yaşandığı bölgelerde tespitlerde bulundu. Buradaki aileler ziyaret edilerek, gıda ve kumanya paketi dağıtıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında yaralanarak, hastanelerde tedavi gören siviller için acil ilaç yardımında bulunuldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayının çağrılarına cevap veren İDDEF, "Gazze'ye Ambulans Ulaştırıyoruz" kampanyasını başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai, İsrail'in hava ve kara operasyonları sonucunda yüzlerce Filistinli'nin şehit olduğunu ve yaralandığını, binlerce ailenin evlerini terk ettiğini belirtti.

Gazze'de durumun gittikçe kötüleştiğine dikkati çeken El-Raai, "İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı nedeniyle gece hiç uyumadık. Ailemin evi de bombalandı ve yıkıldı. Binlerce aile evlerini terk etti. Rastgele bomba yağdırıyorlar. Her yere yapılan hava saldırıları ve bombardımandan dolayı insanlar caddelerde kalıyor. Bayramı korku içinde geçiriyoruz. Bomba sesleri nedeniyle çocuklar büyük panik duyuyor. İnsanlar korku içinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İDDEF'in Gazze'deki hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırdığını bildiren El-Raai, Filistinleri yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverler, Gazze'deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden destekte bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu