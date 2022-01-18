İDDEF Gine'deki görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle Arapça öğretiyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Batı Afrika ülkesi Gine'de başlatılan proje kapsamında Braille alfabesiyle Arapça öğrenen görme engelliler Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

İDDEF'den yapılan açıklamada, başkent Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi başta olmak üzere, ülkenin farklı şehirlerinde açılan medreselerde görme engellilere yönelik projeler yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, külliye içindeki İbn-i Battuta Eğitim Merkezinde görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle Arapça dersleri verildiği ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı ifade edildi.

Öğrencilere, fıkıh, siyer ve dini ilimler eğitiminin de verildiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkedeki engelli kimselere ulaşmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Gine'de engelli insanların yaşadığı Rotema Dispanser Bölgesi'nde ramazan ve Kurban başta olmak üzere yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimize yönelik başlattığımız projeyle eğitim merkezimize kayıt yaptıran görme engelli öğrencilerimize hocalarımız ders veriyor. Kardeşlerimiz Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor. İslami ilimler ve hafızlık da çalışan kardeşlerimiz, görme engelli kimselere de Arapça öğretecek olmanın heyecanı içindeler. Gine'de başlattığımız bu örnek projemizi dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde uygulamaya almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederiz."