İDDEF, Fildişi Sahili'nde mescit ve medrese açılışı gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İDDEF, Fildişi Sahili'nde mescit ve medrese açılışı gerçekleştirdi

06.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:40
İDDEF, Fildişi Sahili'nde mescit ve medrese açılışı gerçekleştirdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Fildişi Sahili'nde inşasını tamamladığı medrese ve mescidin açılışını yaparak, yeni bir medrese inşaatının da temelini attı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Fildişi Sahili'nde inşasını tamamladığı medrese ve mescidin açılışını yaparak, yeni bir medrese inşaatının da temelini attı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, Fildişi Sahili'ndeki Müslümanları hem eğitim alabilecekleri hem de ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda yapacakları kalıcı eserlerle buluşturuyor.

Ülkenin 3 bin nüfuslu Blekwa kasabasında federasyonun inşa ettiği medrese ve mescit törenle açıldı, ardından Yamsukru bölgesindeki 7 köyün faydalanabileceği yeni bir medresenin de temeli atıldı.

Açılış törenine Türkiye'den giden İDDEF heyeti de katıldı.

İDDEF heyetinden Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu törende yaptığı konuşmada, "Bu sevginiz, bu gayretiniz bizi son derece memnun etti. Daha çok çalışacağız. Mescit ve medresemizin açılışını yaptık. Size düşen vazife hem mescidi hem de medreseyi doldurmaktır. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde yaptığı ilk iş mescit kurmak, ikinci iş yan tarafında bir medrese kurmak olmuştur. İnşallah bugün açılışını yaptığımız medreselerimizin bir tarafında kız, bir tarafında erkek evlatlarımız İslam'ı öğrenecek ve İslam'ı anlatacaklardır. Medrese ve mescitlerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Blekwa'daki mescit ve medrese açılışlarının ardından başkent Abidjan'daki merkez Mahmud Efendi Hazretleri Medresesi'ne ziyaret gerçekleştiren İDDEF heyeti, burada eğitim gören öğrencilerle buluştu. Ziyaret Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Prens Harry Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Ryan Babel Arda Turan Erol Bulut Güven Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İDDEF, Fildişi Sahili'nde mescit ve medrese açılışı gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 08:41:03. #1.14#
title