İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini ulaştıracak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF bu sene yurt dışı kurban organizasyonunu, "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla 4 kıtadaki 33 ülke ve 253 bölgede gerçekleştirerek mazlum ve yoksul insanları bayram sevinciyle buluşturacak.

Yurt dışı kurban programında küçükbaş kurban bedelini 600 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 500 lira olarak belirlendiğini açıklayan İDDEF, 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi yapılacak ülkelere yaklaşık üç ay öncesinden giderek kurbanların satın alma işlemlerini başlattı.

Kurbanlık vasfına sahip kurbanlıklar, bölgeye giden İDDEF yetkilileri ve medreselerde görevli hocaların çalışmasıyla işaretlenerek ekstra bir harcama yapılmadan açık besiye uygun şartlarda alındı.

İDDEF, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları, hiçbir aracı kurum olmadan kesim ve dağıtım işlemleriyle ilk elden yoksullara ulaştıracak.

Bağışçılara kurbanla ilgili detaylı bilgi verilecek

Kurbanlar, bayramın ilk gününde İslami usul ve kaidelere göre kesilerek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi verilecek. Bağışçılar, kurban kesim işlemlerinin ardından "www.iddef.org web sitesi" üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebilecek.

Kurban bağışları, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla ve şube merkezlerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA