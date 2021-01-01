İDDEF, 2020'de Kovid-19'a rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürdü

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarını devam ettirdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarını devam ettirdi.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon hayırseverlerin desteğiyle 2020'de 33 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açtı, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Federasyon salgından etkilenen ihtiyaç sahipleri için "Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerine kumanya ve hijyen paketi yardımı götürdü. Salgın nedeniyle uçuşların durduğu ülkelerde ise İDDEF'in yerel görevlileri sayesinde ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmadı.

İDDEF, ekonomik, sosyal ve siyasi problemler nedeniyle eğitime ulaşamayan Müslümanların İslam'ı en iyi şekilde öğrenmeleri, ilmi ve fenni eğitime kavuşmaları için 33 ülkedeki 63 medrese ve 21 mescitte, 6 bin öğrenci ve 203 hocayla eğitim seferberliğini sürdürdü.

Federasyon, 2020'de kalıcı eser olarak 15 medrese, mescit, cami ve külliye inşa etti, savaş mağduru Suriyeli vatandaşlar için İdlib kırsalında 598 briket ev yaptı.

Acil yardım çalışmaları kapsamında Türkiye başta olmak üzere, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran İDDEF, yurt içinde yürüttüğü yardım çalışmasıyla 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi götürdü.

İDDEF, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara hayırseverlerin desteğiyle ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımı yaptı. Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlama sonrası 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtan İDDEF, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurduğu çadır kentte konaklayan depremzedelere her gün yemek ikramında bulundu.

İDDEF, Sudan ve Somali'deki selden etkilenenlere gıda paketi ve barınma ihtiyaçları için çadır, Yemen, Gazze ve Suriye'de zorluk içinde yaşayan mazlum ve mağdurlara kumanya, kıyafet ve battaniye yardımı ulaştırdı.

Açılan su kuyularından 1,5 milyona yakın kişi faydalanıyor

"Bir Damla Bin Umut" kampanyası kapsamında Afrika ve Asya'da 1044 su kuyusu açan federasyon, yaklaşık 400 bin kişinin temiz su ihtiyacını giderdi. İDDEF'in şu ana kadar açtığı su kuyularından 1,5 milyona yakın kişi istifade etmeyi sürdürüyor.

Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzanya'da "Bir fidan, bin orman" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi yürüten İDDEF, medrese ile yetimhanelerin bahçesi ve çevresi başta olmak üzere gerekli görülen bölgelere şu ana kadar 1000 limon, mango ve muz fidanı dikti.

Öte yandan, ramazan yardımları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 33 ülke ve 106 bölgede, 280 bin kişiye iftar yemeği veren İDDEF, hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımlarını da ihtiyaç sahipleri ile öğrencilere ulaştırdı.

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı yardımında bulunan İDDEF, 33 ülkeden 24 bin ihtiyaç sahibine kumanya, 36 bin yoksul, öğrenci ve yetime zekat ile fitre dağıttı. İDDEF, ramazanda Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil kriz bölgelerine de ağırlık vererek, 90 bin kişinin sıcak iftar yemeği ile kumanyaya erişmesini sağladı.

Kurban Bayramında 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgedeki 2 milyon 829 bin yardıma muhtaç insanlara ulaştıran İDDEF, Afrika, Asya ve Balkanlar'da da Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını yaşattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük