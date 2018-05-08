İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Galatasaray 1,10 ile Favori
İddia Risk Yönetimi, Süper Ligde geride kalan 32. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray 1,10'luk oranla favori gösterildi.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İddia Risk Yönetimi, Galatasaray'ı şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterirken Fenerbahçe'nin 8.75 olan oranını 5.00'a düşürdü.
GALATASARAY
Eski Oran: 1.85 | Yeni Oran: 1.10
FENERBAHÇE
Eski Oran: 8.75 | Yeni Oran: 5.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski Oran: 3.30 | Yeni Oran: 8.00
BEŞİKTAŞ
Eski Oran: 2.85 | Yeni Oran: 12:00
YORUMLAR (4)
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ezilmiş 8taş ve fenevCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dogu perinjeck yuzde 51.5 la baskanligi alirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence 1. BeyliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gs Boyle oynarsa seneye ilk dort garantiCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır