İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Galatasaray 1,10 ile Favori

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

İddia Risk Yönetimi, Galatasaray'ı şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterirken Fenerbahçe'nin 8.75 olan oranını 5.00'a düşürdü.

GALATASARAY

Eski Oran: 1.85 | Yeni Oran: 1.10

FENERBAHÇE

Eski Oran: 8.75 | Yeni Oran: 5.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Eski Oran: 3.30 | Yeni Oran: 8.00

BEŞİKTAŞ

Eski Oran: 2.85 | Yeni Oran: 12:00