İddaa, Şampiyonlar Liginde Manchester City'i Favori Gösterdi

İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranlarını güncelledi. İddaa'nın açıkladığı oranlarda favori olarak Manchester City gösterildi.

MANCHESTER CİTY'YİN ORANI 3,60 OLARAK BELİRLENDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City, 3,60 oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikte 4,75 oran verildi.

Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5,25'lik bir oran gösterildi.