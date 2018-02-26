İddaa, Şampiyonlar Liginde Manchester City'i Favori Gösterdi
İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için İngiliz ekibi Manchester City'yi favori gösterdi.
İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranlarını güncelledi. İddaa'nın açıkladığı oranlarda favori olarak Manchester City gösterildi.
MANCHESTER CİTY'YİN ORANI 3,60 OLARAK BELİRLENDİ
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City, 3,60 oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikte 4,75 oran verildi.
Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5,25'lik bir oran gösterildi.
YORUMLAR (3)
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ben alacamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Psg alır bence :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kupayı barcelona alacak ben oranlara bakmam.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır