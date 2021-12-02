MERSİN (İHA) - İddia kuponu satma yalanıyla 451 bin TL'lik vurgun yaptılar

iddia kuponu dolandırıcıları yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Ele geçirdikleri Afyonkarahisarlı bir vatandaşın Instagram hesabı üzerinden yurt genelinde birçok vatandaşı İddia kuponu satma vadi ile 451 bin TL dolandıran 7 kişi Mersin'de yapılan operasyonda polis tarafından yakalandı.

Edinilen bileğilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir müracaatı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Afyonkarahisar'da ikamet eden bir vatandaşın İnstagram hesabı hacklendi. Polis ekipleri bilişim sistemine girme ve verileri değiştirmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında hacklanen hesaptan garantili iddia kuponu paylaşımı yapılmaya başlandı. Dolandırıcı şahıslar Afyonkarahisar'dan 2 vatandaşı 80 bin 325 TL yurt genelinden ise birçok vatandaşı 451 bin 567 TL dolandırdığını polis tespit etti. Bu çerçeve Mersin'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.