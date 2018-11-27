İddaa İhalesine, Sadece Turkcell İştiraki İnteltek Teklif Sundu
Bahis şirketi iddaa için yapılan ihaleye tek teklif, Turkcell iştiraki İnteltek'ten geldi. İntektek, 10 yıl için 200 milyar TL hasılat teklifinde bulundu.
Bahis şirketi iddaa'nın bugün 11.00'de Spor Toto Teşkilat Başkanlığın'nda yapılan ihalesinin ilk oturumu tamamlandı. İhaleye tek teklif Turkcell iştiraki İnteltek'ten geldi.
Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ihale sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bizden başka teklif veren olmadı. 10 yıl için 200 milyar TL hasılatı taahhhüt ettik. Bildiğiniz gibi son yasal düzenleme ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 70'e çıkarıldı. Bu sayede yasa dışı bahisin de önüne geçmek istiyoruz...
YORUMLAR (5)
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Ozaman ihale niye yapmakdasinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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HarammCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Turkcell''in aslında kimin himayesi altında olduğunu burada konuşmayalım isterseniz ? Saygılar efendim. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İddaa bayileri tek tek kapatmaya başlar artık bütün bayiler yabancı bahis firmalarının almasını beklerken yine inteltek.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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canlı bahisler açılmadığı sürece bi faydası olmazCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır