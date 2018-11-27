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İddaa İhalesine, Sadece Turkcell İştiraki İnteltek Teklif Sundu

Bahis şirketi iddaa için yapılan ihaleye tek teklif, Turkcell iştiraki İnteltek'ten geldi. İntektek, 10 yıl için 200 milyar TL hasılat teklifinde bulundu.

Bahis şirketi iddaa'nın bugün 11.00'de Spor Toto Teşkilat Başkanlığın'nda yapılan ihalesinin ilk oturumu tamamlandı. İhaleye tek teklif Turkcell iştiraki İnteltek'ten geldi.

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ihale sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bizden başka teklif veren olmadı. 10 yıl için 200 milyar TL hasılatı taahhhüt ettik. Bildiğiniz gibi son yasal düzenleme ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 70'e çıkarıldı. Bu sayede yasa dışı bahisin de önüne geçmek istiyoruz...

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