IDC Türkiye'den Vakıf Katılım'a ödül

01.11.2019 09:54

Vakıf Katılım, çağın dijital dönüşüm yolculuğunda müşterilerine sunduğu İstanbulkart Yükleme Projesi ile "IDC Finance Summit 2019"da ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek, katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, hizmet anlayışını yeni bir ödülle taçlandırdı.

IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve dijital dönüşüm alanında fark oluşturan projelerin yer aldığı "IDC Finance Summit 2019"da Vakıf Katılım, tabana yaygınlık kategorisinde "Online/Offline Kanallardan İstanbulkart Yükleme İşlemleri Projesiyle" ikinciliğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, dünyanın dijital alanda devrimler ve yepyeni teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde, sektöre yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak giriş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini karşılayacak şekilde çalışmalar ortaya koyuyor ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda halkımızın hayatını kolaylaştıran, İstanbulkart yüklemelerine yönelik sunmuş olduğumuz ve ödüle layık görülen projemiz, dijital alanda hayata geçirdiğimiz projelerden sadece biri. Bunun yanında dijital kanallarımızdan vereceğimiz ürün ve hizmetlerimizi artırarak, biyometrik doğrulama, mobil cüzdan, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri de katma değerli servisler halinde müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz."

Müşteriye hizmet

Vakıf Katılım, ödüle layık görüldüğü İstanbulkart Yükleme Projesi ile müşterilerine İnternet Şube ve Mobil Şube kanalları aracılığıyla bakiye sorgulama, bakiye yükleme ve düzenli yükleme talimatı verebilme imkanı sağlıyor.

Ayrıca Vakıf Katılım müşterileri, Mobil Şube'den İstanbulkart numarasını kullanarak ya da kartın üzerindeki QR kodu okutarak, NFC özelliği olan telefonlarda ise kartını okutarak işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Kaynak: AA