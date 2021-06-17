IDC Türkiye'den Kuveyt Türk'e 3 ödül

Kuveyt Türk, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde 3 farklı dalda ödül aldı.

Kuveyt Türk, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde 3 farklı dalda ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, IDC Finans Zirvesi 2021 kapsamında düzenlenen ödül töreninde Kuveyt Türk, şube hizmetleri ile ATM pratikliğini bir araya getiren, işaret diliyle işitme engellilere yönelik hizmet de sunan XTM konseptiyle altın, çocuklara finansal okuryazarlık yeteneği ve tasarruf kültürü kazandırmak amacıyla geliştirdiği Dijital Kaşif ürünüyle de gümüş ödülün sahibi oldu. Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan Architecht ise Airplatform çözümüyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Bankanın Ar-Ge merkezlerinde tamamı yerli mühendislerden oluşan bir ekiple 2013 yılında geliştirilen XTM, başta görüntülü görüşmeyle hesap açma olmak üzere bankacılık ürünlerinin satışı, bireysel ve ticari başvurular gibi birçok finansal hizmeti bir arada sunuyor.

Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça dil seçeneği de bulunan XTM'ye, 2018 yılında işitme engellilere yönelik işaret dili hizmeti de eklendi. İşitme engelli müşterilerin görüntülü olarak tek tuşla çağrı merkezindeki işaret dili bilen bir uzmana bağlanarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesine imkan sunan ve engellerin aşılmasına yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen XTM cihazı, Dijital Olmayan Kanallar (Non-digital Channels) alanında IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nden birincilikle döndü.

Dijital Kaşif'e "Finansal Kapsayıcılık" ödülü

Kuveyt Türk'ün geçen yıl hizmete sunduğu Dijital Kaşif ürünleri Dijital Kaşif Cari Hesabı, Dijital Kaşif Katılma Hesabı, Dijital Kaşif Kart ve Türkiye'de bir ilk olarak çocukların kendi hesaplarına ait mobil uygulaması olan Dijital Kaşif Mobil'den oluşuyor. Dijital Kaşif ürünleriyle çocuklar, hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için tasarruf yapabiliyor hem de bilinçli birer tüketici olma yolunda finansal okuryazarlık seviyelerini artırabiliyor. Kuveyt Türk'ün Dijital Kaşif ürünü "Finansal Kapsayıcılık (Financial Inclusion)" alanında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki Architecht, ürün şirketine dönüşme vizyonu doğrultusunda yatırım yaptığı yeni ürünü Airplatform ile ödeme ve e-para kuruluşlarına ihtiyaçları olan uçtan uca teknolojik altyapıyı yerel bulut ve tanım tabanlı özelleştirilebilir bir dijital çözüm olarak sunuyor.

Bu çözümüyle rekabetin oldukça yoğun olduğu bilgi teknolojileri sektöründe e-para ve ödeme kuruluşları için rekabet avantajı sağlayacağı öngörülen Architecht, performansın ve güvenliğin çok kritik olduğu bankacılık sektöründe sahada yoğun bir şekilde test edilmiş ve bu testlerden başarıyla geçmiş; iş akışı, iş kuralı, muhasebe, raporlama ve iş yeri paketi gibi birçok altyapı modülünü içerisinde barındıran Airplatform ile Dijital Kanallar (Digital Channels) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

"Teknolojinin sağlam gücünü kullanarak süreçlerimizi artan bir ivmeyle geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm yolunda rotamız dijital, odağımız insan anlayışından ödün vermeden ilerliyoruz. Müşterilerimize şubelerde olduğu gibi dijitalde de en iyi deneyimi yaşatabilmek adına teknolojinin sağlam gücünü kullanarak süreçlerimizi artan bir ivmeyle geliştiriyoruz. IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri kapsamında Dijital Kanallar, Dijital Olmayan Kanallar ve Finansal Kapsayıcılık kategorilerinde aldığımız ödüller, bizi müşterilerimiz için her zaman daha iyisini yapma yolunda motive ediyor. Geçmişten günümüze olduğu gibi bundan sonra da sektöre öncülük edecek projelerimizle bizlere güvenen müşterilerimize en iyiyi sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız