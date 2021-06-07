IDC Türkiye'den Aksigorta'ya 7 kategoride 8 ödül

Aksigorta, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde 7 farklı kategoride 8 ödüle layık görüldü.

Aksigorta, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde 7 farklı kategoride 8 ödüle layık görüldü.

Aksigorta açıklamasına göre, müşteri odaklı yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, bu anlayışla hayata geçirdiği projeleri ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak bilgi teknolojileri liderlerinin öne çıkan yenilikçi dijital uygulamalarını ödüllendiren ve 27 kurumdan 88 proje finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 17 kişilik jüri oylarıyla değerlendirilen IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde yarışan Aksigorta, 7 kategoride 8 farklı ödül kazandı.

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri 2021 kapsamında Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, "Yılın Finansal Servisler Sigorta CIO (Chief Information Officer - Bilişim Üst Yöneticisi)"su seçildi. Aynı zamanda Aksigorta, Müşteri Deneyimi kategorisinde Dijital Mirror Intelligent IVR projesiyle birincilik, Mobille Bitir projesiyle ise ikincilik elde etti. Veri Altyapısı kategorisinde Yapay Zeka ile Risk Fiyatlandırma projesi birinciliğe, Dijital Kanallar kategorisinde Yapay Zeka Destekli WhatsApp Push Notification projesi ve Kurumsal Dönüşüm kategorisinde Çevik Dönüşüm projesi üçüncülüğe, FSI-İş birlikleri kategorisinde Fiat Connect Akıllı Kasko projesi ikinciliğe, Güvenlik ve Suistimal Yönetimi kategorisinde ise Motor Dışı Suistimal Projesi birinciliğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, "Yılın Finansal Servisler Sigorta CIO"su olarak seçilmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Dijitalleşmeden aldığımız güçle hayata geçirdiğimiz müşteri odaklı projelerimizin ödülle taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Aksigorta olarak, uzun yıllardır dijital dönüşüme yönelik büyük yatırımlar yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde ivme kazanan dijital dönüşüm sürecinde hızlı aksiyonlar alarak müşterilerimizin yanında olmaya ve memnuniyet puanlarımızı artırmaya devam ettik. Dijitalleşme sınırı olmayan, her geçen gün üzerine koyarak ilerlediğimiz bir alan. Bu anlamda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve iş süreçlerini sadeleştiren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık