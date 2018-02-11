Idc Türkiye Bt Güvenliği Etkinlikleri Ne Gibi Faydalar Üretiyor?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, IDC Türkiye'nin BT güvenliği etkinliklerinin ne gibi faydalar ürettiğini Wise TV'ye açıkladı.

IDC'nin bu etkinliklerinin bir araya gelmede ve bilgi paylaşımları konusunda çok değerli olduğunu belirten Niksarlı, etkinliklerde anlatılan başarı ve başarısızlık hikayelerinin deneyimleri içermesi açısından karşı tarafa aktarılmasında önemli olduğunu ifade etti.