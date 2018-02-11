Idc'nin Düzenlediği Bilgi Güvenliği Zirvesi 13 Şubat'ta İstanbul'da

Intertech Yönetim Kurulu Üyesi Harika Yalaza, güvenlik sektöründe tecrübe ve bilgi paylaşımının önemi hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yalaza, şu sözleri dile getirdi: "Güvenlik sektörü için Türkiye'deki az sayıda güvenlik eventlerinden bir tanesini gerçekleştiriyor IDC. Bu anlamda güvenlik sektörü için çok önemli, bizler için çok önemli. Burada neler yapıldığını, hayata hangi projeler geçiriliyor kurumlar içerisinde onları öğrenme şansımız oluyor. Bizim Türkiye'de oluşturmaya çalıştığımız informal bir oluşumdan başladı bu CISO Expert Club. Daha sonra IDC bunu formal hale getirmeye çalışıyor. Biz aslında burada daha çok neler yapıyoruz, hangi sorunu kurumumuz içerisinde nasıl düzeltiyoruz, nasıl geliştiriyoruz bunu konuşuyoruz. Bu, sadece teknik anlamda bir çözüm oluşturmak, geliştirmek değil kurumlar içerisinde. Kurumun içerisinde kendi yönetişim kuralları dahilinde bu sorunları nasıl ele alıyoruz, nasıl geliştiriyoruz, nasıl çözüyoruz, nasıl raporluyoruz bunları paylaşıyoruz. Bu tabii bizim için çok değerli bir konu. Dolayısıyla bu da bizim hem birbirimizle iletişimimizi arttırıyor, hem sorunla karşılaştığımızda birbirimize dönebiliyoruz iyi bir ortam oluyor bizim için. Eventler öncelikle insanların birbirini tanıması, birilerinin yaptığı çözümleri diğerlerinin duyması, kurumların kendi içerisinde nasıl bir gelişim içerisinde olduklarını, dijitalleşme tarafında nasıl bir dönüşüm yaşanıyor kurumlarda ve bunların, özellikle benim profesyonel alanımdaki güvenlik çözümlerine yaklaşımı ve güvenliğin bu dönüşüm içerisindeki yerini paylaşmak açısından çok önemli. Para artık fizikselden dijital kripto paraya, paranın birbiri veya kurumlar ve insanlar arasındaki iletişimi de blockchain yöntemine dönüyor. Artık yeni iş yapma biçimlerimiz şu güne kadar çalıştıklarımızdan çok, daha farklıya evriliyor blockchain'le".