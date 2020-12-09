"IDC Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi 2020" etkinliği

International Data Corporation (IDC) Türkiye'nin düzenlediği, bulut ve altyapı teknolojilerinin tedarikçileriyle kamu ve özel sektöre bağlı kurumların bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getiren "Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi 2020" etkinliği gerçekleştirildi.

International Data Corporation (IDC) Türkiye'nin düzenlediği, bulut ve altyapı teknolojilerinin tedarikçileriyle kamu ve özel sektöre bağlı kurumların bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getiren "Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi 2020" etkinliği gerçekleştirildi.

"IDC Dijital" platformu üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte, çoklu bulut mimarileri, dijital dönüşümün altyapılara etkisi, veri merkezi optimizasyonu ve buluta geçiş stratejileri gibi konular ele alındı. Ayrıca, sunumlar ve interaktif panel sohbetleriyle yeni teknolojilerin ve dijital dönüşümün Türkiye'nin veri merkezi ortamı üzerindeki etkileri incelendi.

Yurtiçi Kargo Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Dursun Dinçer, etkinlikte yaptığı konuşmada, müşteri istek ve taleplerinin dijital dönüşüm sürecine ciddi katkısı olduğunu belirterek, mobil teknolojilerin Yurtiçi Kargo'nun neredeyse tüm süreçlerine entegre olmuş durumda olduğunu söyledi.

Bulut teknolojilerinin kullanımı açısından önceki yıllara göre daha hızlı hareket ettiklerini aktaran Dinçer, "Bu anlamda daha önceki yıllarla karşılaştırdığımızda birçok servis ve hizmeti, bulut teknolojileri üzerinden veriyoruz. Hem sektör hem de şirket olarak bu trend teknolojiye adapte olduk. Regülasyon tarafında biraz zorlansak da bu teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen "IDC Türkiye Bulut Ödülleri 2020 Töreni"nde, yıl içinde gerçekleşen projeleriyle dereceye giren kurumlara ve yöneticilere 5 kategori altında ödül verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık