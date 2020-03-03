İdbil'de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi

03.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:25

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ve 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan konserler İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal edildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği konserleri İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen kahraman Türk askerleri nedeniyle iptal etti. Bu kapsamda 06 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" ile 08 Mart 2020 Pazar günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Ahmet Selçuk İlkan Konseri"nin iptal edildiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA