İdari yargı sınavında yolsuzluk iddiasına 29 gözaltı kararı

İdari yargı sınavında yolsuzluk iddiasına 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'teki idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ mensuplarınca yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

08.10.2019 10:15
İdari yargı sınavında yolsuzluk iddiasına 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013'teki idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ mensuplarınca yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak sınavda usulsüzlük yaptığı belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının alındığı, 12 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğünce devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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