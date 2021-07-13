İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı?
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İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı?

İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Peki, Banka mesai saatleri! İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık?

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Buna göre tatil, 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek. İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı?

İDARİ İZİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' dedi. Bu sebeple 2021 Kurban Bayramı Arefe gününde bankalar yarım gün açık olarak vatandaşa hizmet vermesi bekleniyor.

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