İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Peki, Banka mesai saatleri! İdari izinde bankalar açık m? 19 Temmuz'da bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık?