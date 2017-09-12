İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararı

Siirt merkez ilçe sınırları içindeki köylerden 4'ünün idari bağlılığının değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Gaziler, Güneşli, Kayıklı ve Kelekçi köylerinin Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlanması kararlaştırıldı.



Söz konusu karar, 5442 sayılı İl?İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesinin (b) bendine göre uygun görüldü.