İdare ve Denetim Şefliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İdare ve Denetim Şefliği

İdare ve Denetim Şefliği
Habermetre - Haberler | Toplum

İdare ve Denetim Şefliğinin Görev ve Yetkileri 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, Kaymakamlıklarca yapılması gereken mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

İdare ve Denetim Şefliğinin Görev ve Yetkileri 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, Kaymakamlıklarca yapılması gereken mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 2. Kaymakamlık Makamına verilen, Mahalli İdareler Şefliğine havale edilen ihbar, şikayet ve suç duyuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3. Mahalli İdareler ve mahalli idareler birliklerinin hukuki konularda görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa göndermek. 4. Belediye Başkanının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek. 5. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Kaymakamlığımıza gönderilen Meclis ve Encümen kararları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 6. Muhtarların izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek. 7. Muhtarların resmi mühürleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 8. Mahalli İdarelere ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. 9. Kaymakamlar toplantısı kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 10. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkın Kanununa göre yapılacak başvuruları kabul etmek, izlemek, sonuçlandırmak ve başvuru sahibine bilgi vermek. 11. Muhtar Bilgi Sistemi ve Yerel Bilgi Projesi (Yerel-Net) iş ve işlemlerini yürütmek, 12. Mevzuat gereği veya kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Demet Evgar İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İdare ve Denetim Şefliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 23:07:50. #1.16#

title