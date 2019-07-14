"İdam cezası onlara müfakat olur"

ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, kendilerini hep gururlandıran oğullarının acısını yüreğinde yaşıyor.

Şehidin babası Ramazan Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının unutulmasının çok zor olduğunu söyledi.

Hain kalkışmada evladını kaybeden anne-baba olarak içlerindeki acının asla dinmeyeceğini belirten Baysan, "15 Temmuz şahsım ve benim gibi şehit aileleri için acı bir ızdırap. Geçen yıl 15 Temmuz ne ise bugün de benim için aynı." dedi.

Darbe girişimini yapan ve yaptıranların görünürde insan ama tam anlamıyla insan olduklarını sanmadığını ifade eden Baysan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birilerinin bunu kendi vatandaşlarına yapmasını kabullenemediğini, hazmedemediğini anlattı.

Cumhuriyet tarihinde böyle bir olayın görülmediğine işaret eden Baysan, şunları söyledi:

"Sıradan insanları yaşlı, genç, çocuk ayırt etmeksizin ateş altına almak, Türkiye'nin can damarı Meclis'i bombalamak, sokaklara ateş yağdırmak olacak şey değil. Olmaması gereken şeyler yapıldı. Hazmı güç, unutması güç ama zaman içinde toplum bunu aşacaktır. Acı ne kadar bastırırsan bastır, yok olmuyor. Gün, saat geçmesin ki oğlum benim gözümün önüne gelmesin ama ne yapacaksın başa gelen yaşanıyor.

Daha önce de söyledim, şanlıyım ki benim oğlumun ölümü böyle oldu, başka türlü olsaydı bu, beni çok üzerdi."

"Asılmaları bu suçu işleyen insanlar için kurtuluştur"

Baysan, bugüne kadar yargı sürecinde verilen cezaların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, FETÖ'yle mücadelenin devam ettiğini, örgüt mensuplarının kamudan hala ayıklandığını dile getirdi.

Perde arkasında hala birilerinin olduğuna inandığını ifade eden Baysan, "Bazıları diyor ki asılsınlar. Asılmaları bu suçu işleyen insanlar için kurtuluştur. İdam onlar için mükafat olur. Bunlara verilecek ceza müebbet hapis. Yaşadığı, hayatta kaldığı sürece her gün ölüm olmalı onlar için. Bu da başkalarına ders olur." şeklinde konuştu.

"Bu mertebeye ulaştığı için gurur duyuyorum"

Anne Hanife Baysan da yaşlı gözlerini hiç ayırmadığı oğlunun fotoğrafına bakarak, "15 Temmuz benim için en acı gün. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şehit olduğu ve bu mertebeye ulaştığı için gurur duyuyorum ama öbür türlü çok içim yanıyor. En beter cezayı alsınlar, Allah bildiği gibi yapsın onları. Hiç mi içleri sızlamadı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA