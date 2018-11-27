İda Ultra Maratonu'na Doğru

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "İda Ultra Maratonu" 1-2 Aralık'ta Kazdağları'nda koşulacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek maratonda sporcular 103 kilometrelik "İda Ultra", 62 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutupayısı Köy Koşusu" adlı dört farklı parkurda mücadele edecek.

Maratona 20 ülkeden binden fazla sporcu katılacak ve sporcular, dünyanın en büyük ikinci oksijen kaynağı olarak nitelendirilen Kazdağları'nın, endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran tarihi köyleri, Sutüven Şelalesi, zeytin tarlaları, kaplıcaları ile doğal ve kültürel zenginliklerinin arasındaki parkurda koşacak.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, düzenlediği basın toplantısında, Edremit'in artık kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile gündeme geldiğinin altını çizdi.

İda Ultra Maraton'a üçüncü kez ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Saka, "Sportif mücadelenin yanı sıra bu organizasyon bölgemizin kış turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Binden fazla sporcu, organizasyon için geleceklerle yaklaşık iki bin kişiyi konuk edeceğiz." ifadelerini kullandı.