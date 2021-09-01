Ida Kasırgası'nın ardından ABD'nin Louisina eyaletinde benzin sıkıntısı başladı
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Ida Kasırgası'nın ardından ABD'nin Louisina eyaletinde benzin sıkıntısı başladı

Ida Kasırgası'nın ardından ABD'nin Louisina eyaletinde benzin sıkıntısı başladı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW Ida Kasırgası'nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.

NEW Ida Kasırgası'nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.

Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.

Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi'deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.

ABD'nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.

GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.

Eyaletteki yaygın elektrik kesintisi ise sürüyor. ABD'de elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi Louisiana'da halen 985 bin hanenin elektriksiz olduğunu gösteriyor.

New Orleans'ın doğu bölümünde altyapı hasarını giderdiklerini açıklayan eyaletin en büyük elektrik dağıtım şirketi Entergy, eyaletin tamamında elektriklerin gelmesinin 3 hafta sürebileceğini belirtiyor.

Ulusal Meteoroloji Hizmetlerinin sıcak hava uyarısı yayınladığı bölgede, hava şartlarının hasar giderme çalışmalarını yavaşlatması bekleniyor.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen İda, 29 Ağustos'ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4 kişinin ölümüne yol açarken 1,1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine neden oldu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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