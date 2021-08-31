İda Kasırgası, cazcı Louis Armstrong'un New Orleans'taki "ikinci evini" yıktı

ABD'de Louisiana kıyılarını etkisi altına alan ve New Orleans şehrinde hasara yol açan İda Kasırgası, caz müzisyeni Louis Armstrong'un çocukluğunu geçirdiği "Karnofsky Shop" adlı tarihi mekanı yerle bir etti.