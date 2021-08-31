İda Kasırgası, cazcı Louis Armstrong'un New Orleans'taki "ikinci evini" yıktı
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İda Kasırgası, cazcı Louis Armstrong'un New Orleans'taki "ikinci evini" yıktı

İda Kasırgası, cazcı Louis Armstrong'un New Orleans'taki 'ikinci evini' yıktı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Kültür Sanat

ABD'de Louisiana kıyılarını etkisi altına alan ve New Orleans şehrinde hasara yol açan İda Kasırgası, caz müzisyeni Louis Armstrong'un çocukluğunu geçirdiği "Karnofsky Shop" adlı tarihi mekanı yerle bir etti.

ABD'de Louisiana kıyılarını etkisi altına alan ve New Orleans şehrinde hasara yol açan İda Kasırgası, caz müzisyeni Louis Armstrong'un çocukluğunu geçirdiği "Karnofsky Shop" adlı tarihi mekanı yerle bir etti.

ABD'de "cazın doğum yeri" olarak bilinen New Orleans şehrinde, Armstrong'un çocukken yanına yerleştiği ve müzik kariyerinde destek aldığı Karnofsky ailesinin kömür dükkanı ve evinin bulunduğu "tarihi eser" statüsündeki binanın yıkıldığı bildirildi.

Ulusal Park Hizmetlerine göre, Armstrong çocukken evden ayrıldıktan sonra Rusya göçmeni Karnofsky ailesinin yanına yerleşmiş ve dükkanında çalışmıştı. Ünlü cazcının ilk kornetini aileden borç para alarak satın aldığı biliniyordu.

Karnofsky ailesinin oğlu Moris Karnofsky, Louis Armstrong'un "ikinci evi" olarak tanınan binayı sonradan bir müzik dükkanına dönüştürmüştü.

New Orleans'ın zengin caz mirasının önemli mekanlarından sayılan Karnofsky Binası, ABD'nin Ulusal Tarihi Mekanlar Listesi'nde (NRHP) bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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