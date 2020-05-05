id Software ile Mick Gordon Herkesin Önünde Yollarını Ayırdı
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id Software ile Mick Gordon Herkesin Önünde Yollarını Ayırdı

id Software ile Mick Gordon Herkesin Önünde Yollarını Ayırdı
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

DOOM (2016) ve DOOM Eternal, genel olarak fazlasıyla beğenilmişken kullanılan müzikler de her iki oyunun artı yönleri arasında gösterilmişti.

DOOM (2016) ve DOOM Eternal, genel olarak fazlasıyla beğenilmişken kullanılan müzikler de her iki oyunun artı yönleri arasında gösterilmişti. Öyle ki Mick Gordon tarafından bestelenen bu gaza getirici müzikler, birçoğu için oyunların atmosferine kapılma nedenlerinden bir tanesiydi. Yaşanan üzücü bir gelişme sonrasında Mick Gordon ve id Software yollarını ayırmak zorunda kaldılar.

DOOM Eternal oyununun müzik albümü Nisan ayında satışa sunulduğunda, dinleyiciler birçok parçanın nahoş ve sıradan bir şekilde hazırlandığını fark ettiler. Haliyle konu ile ilgili olarak Mick Gordon'a Twitter üzerinden konuyla ilgili olarak bir soru soruldu. Bu soruya cevap veren Gordon, bütün müziklerin hazırlanmasına izin verilmediğini söylemesi üzerine bütün oklar id Software cephesine doğrultulmuştu.

Mick Gordon ve id Software yollarını ayırdı

Yakın bir zaman önce Reddit üzerinden bir açıklama yapan DOOM Eternal Baş Yapımcısı ve Yardımcı Yönetmen Marty Stratton, yolların ayrılmasına neden olan olayın perde arkasını anlattı. Stratton tarafından söylenene bakılırsa, Mick Gordon ile id Software DOOM Eternal müzik albümü için anlaşmaya varmışlar ve Mart ayının başlarında yayınlanmasına karar verilmiş ki oyun da bildiğiniz gibi 20 Mart 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Ne var ki Şubat ayının sonlarına doğru Gordon, daha fazla zaman talebinde bulunmuş. Bu talebin kabul edilmesi ile müzik albümünün çıkışı bir ay kadar ertelenmiş.

Nisan ayına girildiğinde id Software cephesine artan müzik albümünün zamanında yetiştirilemeyeceği endişesi karşısında B planını devreye sokan Marty Stratton, kendi ses tasarımcıları Chad Mossholder'dan müzikleri kendi tarzlarında hazırlamaya başlamasını istemiş. Netice olarak müzik albümü Chad Mossholder ve Mick Gordon çabalarıyla oluşturularak satışa sunulmuş ki bu noktada daha kapsamlı bir çıkış için böylesi bir öneride bulunan da Gordon'un kendisi olmuş.

Sonuç olarak ne id Software ne de Mick Gordon ortaya çıkan işten memnun kalmamış ve yolları ayırmışlar. Mick Gordon geliştirici stüdyo ile bir daha çalışabilecekleri konusunda şüpheli olduğunu daha önceden dile getirmişti. DOOM Eternal Baş Yapımcısı ve Yardımcı Yönetmen Marty Stratton da geliştirilme aşamasında olan indirilebilir içerikte Gordon ile çalışmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Tamindir

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