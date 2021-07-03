id Software, Doom Eternal İçin Horde Mode Üzerinde Çalışıyor

id Software, şu anda Doom Eternal için tek oyunculu bir horde modu üzerinde çalıştığını duyurdu.

id Software, şu anda Doom Eternal için tek oyunculu bir horde modu üzerinde çalıştığını duyurdu. Baş Yapımcı Marty Stratton'ın dediği gibi, ekip yeniden odaklanacak ve artık oyunun vaat edilen Invasion Modu üzerinde çalışmayacak. Bunun yerine, artık tek oyunculu horde moduna ve BATTLEMODE'a odaklanacak.

Doom Eternal

Açıkçası oyun için üzerinde çalışılmakta olan Horde Mode'un nasıl olacağını merak etmiyor değilim. Oyun zaten satış rakamlarından da anlaşılacağı üzere harika bir seviyede ve buna rağmen geliştirici halen hali hazırda oyunun üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Stratton, bu kalabalık modunun oyunculara oyunda aradıkları çeşitlilik ve mücadeleden daha fazlasını sunacağına inanıyor. BATTLEMODE ayrıca daha rekabetçi, rütbe tabanlı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca bir dizi oyun ve denge güncellemesinin yanı sıra başka bir yeni harita alacak.

id Software, Ağustos ayında QuakeCon 2021'de Doom Eternal için bir sonraki büyük yama hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.

Birkaç gün önce id Software, Doom Eternal için 'yı yayınladı. Bu yama, vaat edilen Işın İzleme Yansımalarını ve NVIDIA'nın DLSS teknolojisi için desteği ekledi.

Doom Eternal Update 6 ile Xbox Series X'de 1080p 60 FPS'de çalışan Graphics Mode. PlayStation 5'de aynı şekilde Graphics Mode 1080p 60 FPS olarak çalışmaktadır.

Kaynak: Turkmmo