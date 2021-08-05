ICYF'nin sonuç bildirgesinde gençlerin İslamofobiye karşı etkin rol üstleneceği belirtildi
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ICYF'nin sonuç bildirgesinde gençlerin İslamofobiye karşı etkin rol üstleneceği belirtildi

ICYF'nin sonuç bildirgesinde gençlerin İslamofobiye karşı etkin rol üstleneceği belirtildi
Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen "İslamofobiye Karşı Küresel Gençlik Eylemi" programının sonuç bildirgesinde, İslamofobi ile mücadelede gençlerin etkin rol alacağı vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen "İslamofobiye Karşı Küresel Gençlik Eylemi" programının sonuç bildirgesinde, İslamofobi ile mücadelede gençlerin etkin rol alacağı vurgulandı.

ICYF Genel Merkezinde 4-5 Ağustos'ta bir araya gelen katılımcılar, yayımladıkları sonuç bildirgesinde İslamofobinin her türüyle mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Gençleri küresel ölçekte her zamankinden daha fazla etkileyen, istikrarı, barışı ve çoğulculuğu hedef alan İslamofobi tehdidiyle mücadele etmenin zorunluluk haline geldiği aktarılan bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"İslamofobi tehdidini azaltmak ve artan tehditleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışmak artık zorunluluk halini aldı. Gençler bu mücadelede çok daha etkin bir rol üstelenecektir. İİT tüzük ilkeleri ve amaçlarından olan, ayrımcılığın her biçimini ortadan kaldırmaya ve tüm Müslümanların onurunu korumaya yönelik çaba sarf edeceğimizi yeniden hatırlatıyoruz."

Bildirgede, "Ayırımcılığın çeşitli biçimlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası belgeleri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen tüm ilgili kararların yanı sıra özellikle İslamofobi ile mücadele ve İslam'a karşı nefret ve önyargıların kaldırılmasına ilişkin 34/47-POL sayılı İİT kararı ve İslam'a iftira, dini nefreti kışkırtma ile etkin şekilde mücadele etmeyi vurgulayan İİT kararları ile İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık, şiddet ve ayrımcılığın yanı sıra artan İslamofobi eğilimi konularındaki tüm diğer uluslararası anlaşmaları yeniden hatırlatıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dini grupların ve dini liderlerin medya ve siyasi partiler tarafından hedef haline getirilmesinin büyük endişeye yol açtığı anlatılan bildirgede şunlar kaydedildi:

"Batı toplumlarında hızla artan İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, dini önyargı ve etnik nefret, özellikle bazı ülkelerde Müslümanların şeytanlaştırılması çabaları milyonlarca insanın hayatını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu mücadelede bize destek veren paydaşlarımıza ve kapsamlı politikaların önünü açan tüm hükümetlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya

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