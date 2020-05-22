ICYF'den "Online Gönüllülük Eğitimi"
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ICYF'den "Online Gönüllülük Eğitimi"

İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (ICYF) düzenlediği, "Online Gönüllülük Eğitimi"ne 50 ülkeden 100 genç katıldı.

ICYF'den
22.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:23

İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (ICYF) düzenlediği, "Online Gönüllülük Eğitimi"ne 50 ülkeden 100 genç katıldı.

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu ICYF'nin düzenlediği "Online Gönüllülük Eğitimi" 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Eğitime katılan gençler, koronavirüs sürecinde dünyada önemi bir kez daha anlaşılan "gönüllülük" ile ilgili eğitimler alacak.

Programın açılışında konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, gönüllülüğün gençler için önemine değinerek, "Gençlerin daha başarılı olması için çalışıyoruz. Etkileşim fırsatlarına düzenli erişim, çocuklar, gençler ve topluluklar için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Gönüllülük faaliyetleri gençlere işbirliği ve problem çözme gibi becerileri kazandırır. Bu nedenle, gönüllü olan gençlerin eğitim ve iş hayatında daha iyi performans göstermeleri ve hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksektir. ICYF, gönüllülüğü her zaman destekledi. Daha önce Antalya, Doha ve Bakü'de yapılan gönüllülük eğitimleri bu sene pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ayhan, genç gönüllüleri eğitmenin İslam coğrafyasında Genç Gönüllüler Ağı'nın kurulmasına, kültürlerarası diyalog, kültürel yakınlaşma ve çeşitlilik alanlarında farklı programların sürdürülmesi ile uygulanması yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Online Gönüllülük Eğitimi programında Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı (UNV), Türk Kızılay, Medisina, Özel Yön, Global One ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi gibi kurumların eğitmenleri tarafından dersler veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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