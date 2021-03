ICX Coin nedir? Güncel ICON (ICX) Coin yorum ve grafiği

ICON bugünkü fiyatı ₺14,18 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺751.589.611 TRY. ICON son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #74, piyasa değeri ₺8.420.944.666 TRY. Dolaşımdaki arz 593.973.381 ICX coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

ICX COİN NEDİR?

ICX, birlikte çalışabilirliğe odaklanan merkezi olmayan bir blok zinciri ağıdır. ICON'un "blok zinciri aktarım protokolü" ile Bitcoin ve Ethereum gibi bağımsız blok zincirleri birbirine bağlanabilir ve birbirleriyle işlem yapabilir. Bu, ICON gibi bir birlikte çalışabilirlik katmanı olmadan imkansız olan çapraz zincir kullanım durumlarını açar.

ICON Network, kendisini akıllı sözleşmeler yürütebilen, BFT-DPoS (Delegated Proof-of-Stake) konsensüs protokolünü benimseyen ve DPoC (Delegated Katkı Kanıtı). ICON Network, 'döngü zinciri' adı verilen tescilli bir blok zinciri motoru tarafından desteklenmektedir ve saniyede yüzlerce işlemi gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Kurumlar ve şirketler arasında paylaşılan verilerin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamak ve ortak varlıkları merkezi bir organizasyon olmadan heterojen blok zincirlerine taşımak için ICON projesi başlatıldı. Uzun vadede, ICON Network, BTP teknolojisine dayalı çoklu blok zincirlerini birbirine bağlayan bir 'zincirler arası' olmayı hedefliyor.

ICON blok zinciri, ICONLOOP tarafından tasarlanan bir blok zinciri motoru olan döngü zinciri tarafından desteklenmektedir. ICONLOOP, döngü zincirinin Güney Kore'de hükümet ve kuruluş tarafından benimsenmesinden sorumludur. Loopchain, Seul Büyükşehir Hükümeti'nin standart blockchain platformudur.