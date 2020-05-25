İçtikleri alkol pahalıya patladı
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İçtikleri alkol pahalıya patladı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde alkollü 2 kişinin çıkardığı kavga sonrasında sosyal mesafe ihlalinden toplamda 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

İçtikleri alkol pahalıya patladı
25.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:41

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde alkollü 2 kişinin çıkardığı kavga sonrasında sosyal mesafe ihlalinden toplamda 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Topbaşı mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Erdal E. ile İbrahim T. kavga etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, Erdal E. ve İbrahim T.'ye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 6 bin 300 TL para cezası verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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