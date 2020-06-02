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İçten yanmalı motorlara ilişkin tip onay yönetmeliğinde değişiklik

Kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan motorlara tip onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İçten yanmalı motorlara ilişkin tip onay yönetmeliğinde değişiklik
02.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:13

Kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan motorlara tip onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, insan sağlığı ve çevrenin korunması için kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan motorlardan çıkan gaz ve parçacık halindeki kirletici emisyonlara karşı alınacak tedbirler kapsamında, bu motorların belgelendirilmesine (AT tip onayı belgesi verilmesi) ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, orijinal donanım imalatçısının talebi üzerine, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak yol dışı hareketli makinelere monte edilmek amacıyla tasarlanmış motorların, "Faz IIIA" emisyon sınır değerlerini karşılaması kaydıyla piyasaya arzına izin verilebilecek.

İmalatçılar, bu motorların özellikle, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik'e uygun olduğu belgelendirilmiş kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edildiğine dair kanıtı Bakanlığa sunacak.

İlgili muafiyeti işaret eden özel bir referansa sahip, orijinal donanım imalatçısının ismini takiben "Makinelerde özel/sınırlı olarak kullanılması amacıyla … tarafından imal edilmiş motor" ibaresini taşıyan bir etiket, motorlara iliştirilecek.

Pamuk hasadı için muafiyet

Yönetmeliğin muafiyet hükümleri de düzenlendi.

Buna göre, Bakanlık, pamuk hasat makinelerine takılan motorlar için yönetmelikte belirtilen en son emisyon sınır değerlerini uygulamayabilecek. Pamuk hasat makineleri için en son emisyon sınır seviyesi "Faz IIIA" olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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