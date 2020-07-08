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İcraya gitti silahla vuruldu
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İcraya gitti silahla vuruldu

Malatya'da bir kişi evine haciz işlemleri için gelen icra memurunu silahla vurarak yaraladı.

İcraya gitti silahla vuruldu
08.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:39

Malatya'da bir kişi evine haciz işlemleri için gelen icra memurunu silahla vurarak yaraladı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki evine haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan M.V. önce darp etmeye çalıştığı icra memuru U.E.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bacağına iki ayrı noktada isabet alan U.E. yaralanırken, M.V. ekipler tarafında olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı memurun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan Battalgazi ilçesinde meydana gelen bir başka olayda silahla vurularak yaralanan 1 kişi de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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