İcralık olarak aldığı aracın çalıntı olduğunu bilmiyormuş

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hurda araçları tespit edip Aksaray'da parçalayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Kırşehir'de çaldığı aracı Aksaray'da parçalarken polis tarafından yakalanan K.Ç., Kırşehir Adliyesinde verdiği ifadesinde parçaladığı aracın çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce girdiği cezaevinden de korona virüs nedeniyle izinli olarak çıktığını anlatan K.Ç., "Hurdacılık yapıyorum. Kırşehir'de, çekici olduğunu fakat aracın icralık olduğunu öğrendim. Arkadaşlarla birlikte aracı Kırşehir'den Aksaray'a evime götürdüm. Ben aracın çalıntı olduğunu bilmiyordum. Çalıntı araç olduğunu bilseydim evimin önüne götürmezdim" dedi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kırşehir'de çalışamaz durumdaki eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da sattıkları ileri sürülen 4 kişi yakalanmıştı. - KIRŞEHİR

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