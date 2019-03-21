İcradan Ucuza Otomobil" Vaadiyle Dolandırıcılık

Antalya'da kendisini avukat ve adliye görevlisi olarak tanıtarak icradan ucuza araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bir kamu çalışanı, kendisini icra avukatı olarak tanıtıp ucuza araç ayarlayacağını öne süren S.B'ye banka havalesiyle 15 bin lira gönderdi. Daha sonra S.B'ye ulaşamayan memur, dolandırıldığını anlayarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Ekiplerin başlattığı çalışmada, benzer yöntemle dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunan S.B gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA