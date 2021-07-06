İcradan satılık spor kompleksi
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İcradan satılık spor kompleksi

İcradan satılık spor kompleksi
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, içinde Mardan Stadyumu'nun da bulunduğu spor kompleksi, 178 milyon 854 bin lira bedelle icradan satışa çıkarıldı.

ANTALYA'da, içinde Mardan Stadyumu'nun da bulunduğu spor kompleksi, 178 milyon 854 bin lira bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Aksu ilçesi Kundu bölgesinde, 2009 yılında Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak, inşa edilen ve 2010'da 'dünyanın en lüks oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'e ait Mardan Stadyumu, antrenman sahaları ve 7 tarla, İstanbul Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. 102 bin 645 metrekare alan üzerine kurulu; içinde 2 futbol sahası, 5 tribün, antrenman sahası bulunan spor kompleksi ve lojmanlar 178 milyon 854 bin lira bedelle 28 Temmuz günü saat 13.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.


İcradan satılık spor kompleksi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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