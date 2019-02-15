İcradan 8 Milyon 300 Bin TL'ye Satılık Helikopter

Çubuk İcra Dairesi Müdürlüğü, borçlu bir şirkete kayıtlı olan Eurocopter (EC-145) model bir helikopteri 8 milyon 300 bin TL muhammen bedelle icradan satışa çıkardı.

Üretim yılı 2006 olan helikopterin açık artırma usulü ile birinci satış tarihi "27 Mart 2019" olarak belirlendi. Helikopter, birinci satış tarihinde satılamadığı takdirde "16 Nisan 2019"da ikinci kez satışa çıkarılacak.

İhale Esenboğa Havalimanı-Hangarlar Bölgesi'nde düzenlenecek.

Helikopterin alıcısının, "söz konusu aracın kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi" faliyetinde bulunması ve söz konusu faliyetlere ilişkin olarak, bağlı oldukları vergi dairesinden "istisna belgesi" almış olması durumunda, KDV Kanunu'nun 13/a maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulacağı, aksi durumda ise söz konusu helikopterin yüzde 18 KDV'ye tabi tutulacağı da belirtildi. - İstanbul

Kaynak: DHA