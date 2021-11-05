YALOVA (Habermetre) - İCRAATLARDA YALOVA'DA BİR İLK DAHA

Yalova Belediyesi, geçtiğimiz aylarda tamamladığı bisiklet ve yaya yollarıyla Yalova'da adeta değişimi başlattı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un girişimleriyle Çiftlikköy- Yalova arasında yer alan askeri alanı 40 yıl sonra hizmete açıldı. Doğu Sahil Bandı yapılan bisiklet ve yaya yolları ile artık Yalovalıların vazgeçilmez aktivite alanlarından biri oldu. Yapılan bisiklet yollarının 2. etap çalışmaları Yalova'da başladı. Yalova'da ilk kez bir mahallede bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. Bisiklet ve yaya yolu projesi, Yalova'dan diğer illere de örnek olacak. Sanat Sokak'tan başlatılan çalışmalar, dere güzergahında devam edecek. Adnan Menderes Mahallesi TOKİ güzergahında sona erecek. Adnan Menderes Mahallesi'nde yapılacak bisiklet ve yaya yolu toplam 2600 metreyi kapsayacak. Gidiş-geliş 5200 metre olacak.

"Yalovamızda Değişim Devam Ediyor"

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Yalovamız, Türkiye'de kesintisiz bisiklet ve yaya yoluna sahip şehirlerden biri oldu. Yaptığımız değişimle birlikte Çiftlikköy sınırından İDO'ya bisiklet ve yaya yolu projemizin 1. etabını tamamladık. Bizler yapmış olduğumuz çalışmaları hem Yalovamıza değer katmak hem de kalıcı hizmetlerle anılmak istiyoruz. Bu kapsamda Yalova'da bir ilki daha hayata geçiriyoruz. İlk kez bir mahallemizde bisiklet ve yaya yolumuz olacak. 2. etapta Sanat Sokak'tan başlayacak. Güzergah olarak dere boyunca devam ederek, Adnan Menderes Mahallesi TOKİ Konutlarıyla son bulacak. Toplam uzunluğu 2600 metre olacak. Böylelikle vatandaşlarımız Sanat Sokak'tan, Adnan Menderes Mahallesi'ne bisikletle ulaşım sağlayacak. Bisiklet ve yaya yollarımız trafiğe kapalı alan olacak. Çocuklarımız güvenli bir şekilde bisiklet kullanabilecekler. Yürümek isteyenler, koşmak isteyenler rahatlıkla aktivitelerini yapabilecekler" dedi.

"Etap Etap İlerliyoruz"

Başkan Vekili Tutuk; "Projemiz burada bitmeyecek. Balaban dere, İzmit karayolunu takip ederek, yapacağımız millet bahçesine bisiklet yolu ile ulaşım sağlayacağız. Dere kenarından Kirazlı Sanayi Sitesi'ne kadar bisiklet ve yürüyüş yolu kesintisiz olarak devam edecek. Son etapta, İDO'dan Gazipaşa Caddesi üzerinden TİGEM'e ve TİGEM'den de Yalova Üniversitesi'ne olacak. Böylelikle Yalova'da bisiklet ve yaya yolu projemizi tamamlamış olacağız" dedi.

"Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımıza Hayırlı Olsun"

Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Yalovamızı 2023 hedeflerine ulaştırmak ve şehrimize en iyi hizmeti vermek amacıyla çalışmalarımız devam edecek. Yaptığımız işlerle Yalova bambaşka bir görünüm kazanacak. Burada kazanan yine Yalova halkı olacak. Yalovamıza, vatandaşlarımıza ve mahalle sakinlerimize projelerimiz hayırlı olsun.

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