İcra Zoruyla Babasından Alınan Küçük Kızla İlgili Bakanlıktan Açıklama

Bağcılar'da küçük kızın icra zoruyla babasından alındığı olayla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya bakanlığımız adına müdahil olunacaktır" denildi.

Bağcılar'da icra zoruyla babasından alınan çocuk haberleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık küçük kızın yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemesi için tüm yasal önlemlerin alınacağını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada velayetle ilgili davaya müdahil olunacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla ilgili olarak incelemelerini tamamlamışlardır. Gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde;

'Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, 'çocukların icra yoluyla teslimi' konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İSTANBUL