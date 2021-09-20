İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor

Adıyaman'da icra memurları aracılığıyla alınan ve aynı gün geri getirilmesi gereken 1,5 yaşındaki bebeğini bir daha göremeyen Hayriye Küçük, anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

Adıyaman'da icra memurları aracılığıyla alınan ve aynı gün geri getirilmesi gereken 1,5 yaşındaki bebeğini bir daha göremeyen Hayriye Küçük, anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki Hayriye Küçük, iddialara göre yaklaşık 2 yıl önce görücü usulü tanıştığı Y.Ü. ile dini nikahla evlendi. Evlendikten 2 ay sonra eşiyle sorun yaşadığını iddia eden Küçük, hamileyken babaevine geri döndü. Hamilelik sürecini babaevinde geçiren ve dünyaya bir erkek çocuk getiren Hayriye Küçük, çocuğuna A.K.Ü. ismini verdi. Bebeğinin eski eşi Y.Ü. tarafından daha önce kaçırıldığını ve yapılan ihbar sonrasında çocuğun polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini iddia eden Küçük, 1,5 yaşındaki bebeğinin icra memurları tarafından 18 Eylül günü saat 11.00 sularında kendisinden teslim alındığını ve çocuğunun aynı gün içerisinde saat 15.00'de geri getirilmesi gerektiği halde 3 gündür çocuğundan haber alamadığını söyledi. Eski eşi Y.Ü'ye ulaşamadığını ve çocuğundan hiçbir şekilde haber alamadığını iddia eden Hayriye Küçük, yetkililerden kendisine yardım edilmesini ve anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

Çaldığı her kapının yüzüne kapandığını iddia eden anne Küçük, "Ben bundan 2 yıl önce dini nikahlı bir evlilik yaptım. 2 aylık evliyken babamın evine geldim ve çocuğumu burada doğurdum. Hiçbir şekilde beni kendisi aramadı ve çocuk olduktan sonra 'Çocuk benden değil, ben DNA testi yapacağım' dedi ve gelmedi. Daha sonra çocuğumu bir defa kaçırdı, polis ekipleri kaçırılan çocuğumu 1 saat içerisinde bularak bana getirdi. Bu cumartesi günü icra memurları gelerek çocuğu benden aldı. Hiçbir şekilde çocuğun yanına yaklaştırmadılar, 'Siz gelmeyin tartışma çıkar, sizlere söz veriyorum çocuğunuzu geri getireceğiz' dedi. Ama çocuğumu geri getirmediler ve 3 gündür çocuğum kayıp. Hiçbir şekilde kendisinden haber alamıyorum. Devlet dairelerine gidiyorum, 'Size gerekilen haber verilecek' diyorlar ve beni geri gönderiyorlar. Bana hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Çocuğum 3 gündür kayıp. Ben onu emziriyorum, sadece anne sütü alıyor. Hiçbir şekilde iz yok ve kime gidersem bana yardımcı olmuyor. Allah rızası için bana yardım edin. Ben 3 gündür çocuğumun ne sesini duyabiliyorum ne de görebiliyorum. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Eski eşimi birçok farklı numaradan aradım ama açmıyor. Kime gitsem bana yardımcı olmuyor, beni başından salıyorlar. Kendi çocukları olsa bir dakika durmazlar. Ben çocuğumdan gelecek güzel bir haber bekliyorum, koşa koşa giderim. Olayın yaşandığı gün çocuk gelmeyince icra memurlarını aradım, 'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, üzgünüz' dediler. 'Eğer siz bize para verseydiniz saat 3'e kadar yanında dururduk, size çocuğunuzu geri getirirdik' dediler. 'Siz bize hiçbir ücret vermediniz' diye size bir şey yapamayız diyorlar. İcra memurları benden para talep etti, ben de veremediğim için çocuğumu bana geri getirmediler. Gelen memurların içerisinde bulunan bir kişinin soyadıyla eski eşimin soyadı da aynı uyuşuyor. Ben düşünüyorum acaba aralarında bir akrabalık var mı, acaba kendilerine para verildi de mi tutuldu, bilmiyorum. Benim tek istediğim çocuğumun bana geri getirilmesi" dedi. - ADIYAMAN

İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor

İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı

Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı

 Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti

Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti

 Acımasız koca, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti

Acımasız koca, eşini çocuklarının gözü önünde darbetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Destici Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Cristiano Arda Turan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İcra yoluyla alınan bebeğini göremeyen anne yardım istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 23:24:19. #1.17#