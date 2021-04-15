İcra ve İflas Kanunu'nda ihtiyaç duyulan düzenlemeye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
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İcra ve İflas Kanunu'nda ihtiyaç duyulan düzenlemeye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

İcra ve İflas Kanunu'nda ihtiyaç duyulan düzenlemeye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş yapma kolaylığının arttırılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş yapma kolaylığının arttırılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin taslak çalışmasıyla konkordato sürecinde alacaklı ve borçlu menfaat dengesinin azami derecede korunması, işletmenin devamlılığı ile ekonomiye katkısının devamının sağlanması yönünde adımlar atılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, "ticari ve ekonomik bütünlük arz eden işletmelerin bir bütün halinde satılması suretiyle, işletmelerin ekonomik devamlılığı ile konkordato sürecine ilişkin kesin mühlet içerisinde işletmenin ekonomiye katkısının sağlanması yönünde yapılacak çalışmalar" masaya yatırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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