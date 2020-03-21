İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma - Haberler
Şanlıurfa, CEO, Güncel

İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün su borcunu ödemeyen abonelere gönderdiği icra tebligatı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu.

21.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:51
İcra tebligatına

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün su borcunu ödemeyen abonelere gönderdiği icra tebligatı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu. Önceki süreçlerde icra işlemlerinin zengin insanların oturduğu mahallerden başlatıldığını söyleyen Özçınar, salgın ile mücadele döneminde ise kimse hakkında icra işleminin başlatılmadığını ve icra tebligatların ise uyarı amaçlı gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin her tarafında korona virüs salgını ile geniş kapsamlı önlemlerin alındığı son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın su kesintisinin uygulanmayacağı yönündeki genelgeye rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su borcu bulunan abonelere haciz tebligatı gönderilerek, su faturalarının ödenmesi istenmiş, gönderilen tebligat kamuoyuna yansımıştı.

Yaşanılanlar üzerine basın toplantısı düzenleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu. Su borcunu ödemeyen abonelere gönderilen tebligatın bakanlık kararından önce hazırlandığını savunan Genel Müdür Özçınar, korona virüs ile salgın ile mücadele edildiği dönemde hiç kimse hakkında icra işleminin başlatılmadığını ve gönderilen icra tebligatlarının ise vatandaşın icra masrafı ödememesi için uyarı amacı taşıdığını söyledi. Özçınar, daha önceki süreçlerde yapılan icra işlemlerinin ise kenar mahallerden değil zengin insanların oturduğu mahallerden başladıklarını ileri sürdü.

Toplantıda gergin anlar yaşandı

Açıklamalarının ardından toplantıda soru soran bir yerel gazeteci ile Genel Müdür Özçınar arasında gerginlik yaşandı. Gazetecinin Vatandaşa gönderilen uyarı yazısının içeriğinde "kapının açılacağı, içeri girileceği, yatak odasına kadar gidileceği" gibi ifadeler olduğunu ileri sürmesi gerginliğe neden oldu. Özçınar, tebligatta kullanılan ifadeleri eleştiren basın mensubuna tepki gösterdi.

Toplantının sona ermesi ile gerginlik de sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Göğüs hastalıkları uzmanı maske takımında yapılan yanlışa dikkat çekti Haberler
Göğüs hastalıkları uzmanı maske takımında yapılan yanlışa dikkat çekti
'Virüsü tedavi ediyor' söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü Haberler
"Virüsü tedavi ediyor" söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü
Koronada 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kiti uygulanmaya başlandı Haberler
Koronada 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kiti uygulanmaya başlandı
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek Haberler
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek
Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Ender Saraç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 17:13:16. #1.15#
title