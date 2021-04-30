İcra Takipleri durduruldu mu? İcra İflas takipleri hakkında yeni gelişme!

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021'e kadar durduruluyor. Peki, İcra Takipleri durduruldu mu? İcra İflas takipleri hakkında yeni gelişmeler neler?

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021'e kadar durduruluyor. Peki, İcra Takipleri durduruldu mu? İcra İflas takipleri hakkında yeni gelişmeler neler? İşte detaylar haberimizde…

İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU MU?

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinde bazı kesimlerin mağdur olmaması için son dakika düzenlemesi yapıldı.

TBMM Genel Kurulu gündeminde olan yasaya önergeyle eklenen düzenlemeyle icra iflas takipleri bir ay süreyle durdurulacak, çek ibrazı zorunluluğu Mayıs sonuna kadar ertelenecek. haberler.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1.100 lira olarak açıkladığı emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyesi yine torba yasaya yapılan eklemeyle yasalaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bu akşamdan itibaren 17 Mayıs'a kadar zorunlu gereksinimler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kaynak: BBC