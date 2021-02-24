İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı
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İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı

24.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:11
İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı

ESKİŞEHİR'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti.

ESKİŞEHİR'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K.'nin zimmetine geçirdiği miktarın 5 milyon lira olduğu bildirildi.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.'nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı
İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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